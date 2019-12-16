На Філіппінах ліквідовують наслідки потужного землетрусу [ Редактировать ]
На Філіппінах ліквідовують наслідки потужного землетрусу. Стихія сколихнула південь країни напередодні.
Загинуло щонайменше троє людей, серед них дитина - на шестирічну дівчинку в місті Матанао впала стіна. Травмованих - чотирнадцять.
У місті Падада, що неподалік епіцентру підземних поштовхів, обвалився триповерховий продуктовий магазин. Усередині були люди, зараз їх шукають під уламками. Сотні будівель у регіоні знеструмлені. Порушене транспортне сполучення, зруйновані дороги.
За останні два місяці - це вже четвертий землетрус на Філіппінах.
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