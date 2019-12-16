Угорський прем'єр Віктор Орбан збирається побудувати нову Центральну Європу. Він заявляє, що з Євросоюзом рухатися вперед важко. Про що саме мова - розкаже Олена Абрамович.

Євросоюз не панацея, вважає Віктор Орбан. І переконує - може збудувати нову Центральну Європу, значно сильнішу й безпечнішу за ЄС. Таку чи то обіцянку, чи то мрію угорський прем'єр виголосив у румунському місті Тімішоарі, де мешкає угорська меншина. Раніше Орбан закликав цей регіон боротися за автономію. Тепер пропонує долучитися до побудови нового проєкту.

"Ми віримо, що швидше досягнемо мети разом із сусідами, аніж самотужки. Якщо ми об'єднаємо свої сили в співпраці, це цілком може стати новою реальністю", - говорить Віктор Орбан прем'єр-міністр Угорщини.

Нова "Центральна Європа", за словами Орбана, не буде просто ринком західноєвропейських економік, а стане сферою великих успіхів. Між містами буде зручне автомобільне та залізничне сполучення, заробітчани повернуться додому. Постане нова проблема - що робити з гастарбайтерами із Західної Європи. Угорці можуть досягти успіху без Заходу, й історія цьому - свідок, заявив Орбан.

"Якби ми вирішили дочекатися допомоги від західних держав, то й досі б жили під радянською окупацією, дотримувалися умов Варшавської угоди, і з'їзд комуністичної партії визначав би наше майбутнє", - говорить Віктор Орбан.

Угорський прем'єр критикує Євросоюз не вперше. Він категорично проти міграційної політики Брюсселя і не дуже прагне підтримувати кліматичні ініціативи. Водночас виходу із ЄС Орбан не обіцяє - адже його уряд отримує чимало дотацій з європейської скарбниці.