Тина Кароль презентовала авторский парфюм [ Редактировать ]
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно впечатлила горячей позой, удивила поклонников новостью. Так, в своем Instagram звезда рассказала о том, что выпускает эксклюзивный парфюм.
"Аромат получил название Tina by Tina Karol", - написала в описании артистка.
Фото: instagram.com/tina_karol
Поклонники были восхищены таким событием. Они пожелали певице удачи и выразили желание поскорее услышать долгожданный аромат.
"Ждем", "Уже сделан предзаказ", "Огонь", "Супер новость", "Тина, жги", "Удачи в начинаях", - написали юзеры соцсети.
Ранее мы писали о том, что Надя Дорофеева восхитила фанатов новым фото, а также Могилевская в пикантном образе взбудоражила поклонников.
по теме
Тина Кароль поразила поклонников чувственным фото
Известная украинская певица Тина Кароль взбудоражила фанатов новым фото
Тина Кароль показала аппетитные формы в белье (фото)
Так, публикация звезда сделала в своем Instagram
Лобода взбудоражила фанатов нежным фото
Звезда сделала публикацию в своем Instagram
Лобода умилила фанатов ярким фото с дочкой
Так, в своем Instagram звезда опубликовала очередной снимок с младшей дочерью, Евой
Эдгар Каминский показал новую возлюбленную
Известный пластический хирург и экс-супруг Славы из "Неангелов" Эдгар Каминский ошарашил публику