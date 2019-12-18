Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно впечатлила горячей позой, удивила поклонников новостью. Так, в своем Instagram звезда рассказала о том, что выпускает эксклюзивный парфюм.

"Аромат получил название Tina by Tina Karol", - написала в описании артистка.

Фото: instagram.com/tina_karol

Поклонники были восхищены таким событием. Они пожелали певице удачи и выразили желание поскорее услышать долгожданный аромат.

"Ждем", "Уже сделан предзаказ", "Огонь", "Супер новость", "Тина, жги", "Удачи в начинаях", - написали юзеры соцсети.

Ранее мы писали о том, что Надя Дорофеева восхитила фанатов новым фото, а также Могилевская в пикантном образе взбудоражила поклонников.