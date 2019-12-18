Святий Миколай сьогодні завітав до маленьких пацієнтів Національного інституту раку в столиці. Що отримали діти від благодійників - дивіться в матеріалі.

"Что ты на Николая заказала? - Поезд, железную дорогу. И чтобы моя сестричка Соломия не болела, и никто в моей семье".

У переддень свята Миколая наймолодші пацієнти Національного інституту раку зустрічали гостей. Серед них благодійники Української Православної Церкви.

"Ми сьогодні знаходимось в дитячому онкологічному відділені. І я бажаю, щоб Господь ім'ям Святителя Миколая зцілив цих дітей. Щоб вони знайшли собі здоров'я, були добрими повноцінними громадянами України", - наголосив Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, предстоятель Української Православної Церкви.

"Для детей это самое главное. Потому что другой радости в этих стенах они не видят. Так как они очень тяжело болеют, поддержка, внимание. Лично у нашей Сашуни, очень горят глаза и поднимается настроение", - зазначила Ірина, мати пацієнта.

Сьогодні у дитячому відділенні лікуються 50 дітей. І така увага для них дуже важлива.

"Звичайно, діти перебувають певний час в стаціонарі. Часом, більше року. вони виключені із соціуму, в суворому епідеміологічному контролі", - наголосив Григорій Лемнюк, завідувач науково-дослідного відділення дитячої онкології Національного інституту раку.

"Величезна підтримка, від всіх рідних, близьких, знайомих. І не дуже добрих знайомих. Ми самі не очікували але багато хто допомагають, підтримують, телефонують, дуже всім вдячні. Безмежно", - розчулена Юля, мати пацієнта.

Потурбувалися тут і про підтримку духовну. На території Центру є церква, її настоятель вважає справою свого життя - допомагати дітям.

"Наш храм находится на территории института, мы уже более 12 лет служим здесь, больным деткам и детям. Это наша обязанность, наша потребность и наше желание. Стараемся все, что можем сделать", - зазначив Протоієрей Євгеній, настоятель храму при Національному інституті раку.

Головне, що бажали сьогодні малечі - здоров'я. І оскільки Святого Миколая вважають покровителем усіх дітей - саме на його допомогу сподіваються.

"Святий Миколай був дивний святий угодник. Який під час земного життя служив людям і Богу, любив Бога і в любив всіх людей. Допомагав нужденним і скривдженим, хворим, хто мав якісь труднощі. І продовжуючи його стиль життя - церква теж намагається зробити добро людям. Щоб люди могли згадати Святого Миколая. Він і сьогодні нам всім допомагає. Може це не всі бачать, але ми бачимо і знаємо", - підкреслив Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, предстоятель Української Православної Церкви.