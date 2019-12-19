Новим послом України у США став Володимир Єльченко, - відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.

На дипломатичній службі Єльченко вже понад 30 років. Працював у Києві, Відні та Москві. Від 2015 року очолював постійне представництво України при ООН.

Попереднього посла у Вашингтоні Валерія Чалого Володимир Зеленський звільнив ще влітку. Відтоді посада залишалася вакантною - оскільки американська сторона не погоджувала нову кандидатуру.