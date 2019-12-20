У лотерею розігрують картину Пабло Пікасо [ Редактировать ]
Картину Пабло Пікасо можна виграти у французькій лотереї. Благодійна організація продає квитки за 100 євро.
Невелике полотно "Натюрморт" оцінюють у понад мільйон доларів, нині воно належить паризькому музею.
У рамках лотереї випустили 200 тисяч квитків, переможця оголосять на початку травня, ім'я з-поміж учасників обере комп'ютер. Кошти, зібрані під час розіграшу, витратять на санітарні проєкти в кількох країнах Африки.
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