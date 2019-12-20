Рада ушла на новогодние каникулы [ Редактировать ]
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в пятницу, 20 декабря, закрыл последнее в 2019 году заседание парламента.
Во время закрытия заседания в сессионном зале оставалось несколько десятков депутатов. Следующая пленарная неделя состоится 13-17 января.
Перед этим депутаты на неделю продлила себе зимние каникулы - с 20 по 24 января.
Раньше сообщалось о том, что Рада проголосовала за создание реестра педофилов. А также Разумков подписал законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.
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