Скончалась известная российская актриса [ Редактировать ]
В четверг, 26 декабря, на 87 году жизни умерла известная российская актриса Галина Волчек. Она была художественным руководителем театра "Современник". Об этом сообщают "РИА Новости".
23 декабря Галину Волчек доставили в больницу с воспалением легких. По данным СМИ, актриса находилась в медикаментозной коме.
Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971-м она стала режиссером театра "Современник", а затем его художественным руководителем.
Галина Волчек снималась в таких известных фильмах, как:
- "Дон Кихот"
- "Про Красную Шапочку"
- "Маяковский смеется"
- "Берегись автомобиля".
В 2009 году Галина Волчек посещала Украину.
Ранее мы писали о том, что умер знаменитый певец и актер.
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