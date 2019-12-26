В четверг, 26 декабря, на 87 году жизни умерла известная российская актриса Галина Волчек. Она была художественным руководителем театра "Современник". Об этом сообщают "РИА Новости".

23 декабря Галину Волчек доставили в больницу с воспалением легких. По данным СМИ, актриса находилась в медикаментозной коме.

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Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971-м она стала режиссером театра "Современник", а затем его художественным руководителем.

Галина Волчек снималась в таких известных фильмах, как:

"Дон Кихот"

"Про Красную Шапочку"

"Маяковский смеется"

"Берегись автомобиля".

В 2009 году Галина Волчек посещала Украину.

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