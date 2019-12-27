Знаменитая российская певица и телеведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонниками нежным фото, на котором предстала в откровенном образе. На опубликованном в Instagram снимке звезда позирует лежа на кровати.

"Ну, что вы все, Париж, Париж... А почему бы за романтикой не поехать в Вильнюс? Особенно на Рождество", - написала Чехова.

Также звезда добавила, что продолжает открывать для себя новые места. Поклонники "засыпали" артистку лестными комментариями: "Какая невероятная", "Такая милая и нежная", "Очень красивое фото".

Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко поразила фото с отдыха.