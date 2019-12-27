Володимир Зеленський звільнив голову ДБР [ Редактировать ]
Кадрові зміни в Державному бюро розслідувань. Прездент Володимир Зеленський звільнив очільника ДБР - Романа Трубу. Тепер його посаду обійме депутат від "Слуги народу" - Ірина Венедіктова.
Які причини такого рішення і що відомо про нову очільницю - про це в матеріалі.
Крісло під уже колишнім очільником ДБР - Романом Трубою - почало хитатися ще в грудні. Спочатку в його кабінеті знайшли прослушку, потім Труба - неодноразово ставав головним фігурантом скандалів через зливання інформації в телеграм-каналах. Утім, "час-ікс" для Труби - настав сьогодні. На сайті офісу президента з'явився указ про його звільнення. І майже одразу нове розпорядження про призначення на посаду - Ірини Венедіктової.
Тож які мотиви звільнення? Минулого тижня Верховна Рада ухвалила закон про перезапуск ДБР. Згідно з документом, слідчі, які вели справи Майдану, тепер могли перейти із Генпрокуратури в Дбр без конкурсу. Крім того, повноваження директора Державного бюро розслідувань мають розширитися. Однак Ключова зміна стосується саме Романа Труби. Адже він мав розпрощатися з посадою.
Тепер крісло директора Держбюро розслідувань, хоч і "тимчасово", займе нардеп від "Слуги народу". Ірина Венедіктова до цього очолювала парламентський комітет із правової політики. За даними Змі, у 2016 вона висувала свою кандидатуру на посаду судді Верховного суду. Але конкурс провалила, отримавши бал "менше за мінімально допустимий".
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