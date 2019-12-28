В лікарні Запоріжжя у палаті зарізали пацієнта [ Редактировать ]
Вбивство у лікарні Запоріжжя. Пацієнта зарізали прямо у палаті. 41-річний чоловік перебував у відділенні травматології центру швидкої допомоги. Рівно тиждень тому на нього скоїли замах біля його ж будинку. Тоді невідомий поцілив чоловікові в голову з травматичної зброї.
У лікарні камери відеоспостереження зафіксували зловмисника - він зайшов у медичній масці, халаті та бахілах.
Медики нічний інцидент не коментують. А в поліції кажуть - нападника вже затримали.
"За скоєння вказаного злочину було затримано раніше неодноразово засуджену особу 1973 р.н., яка в подальшому була затримана в порядку ст.208 Кримінально процесуального кодексу України. За даним фактом порушено кримінальне провадження. Досудове слідство триває", - повідомив Василь Чернета, начальник управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області.
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