Вбивство у лікарні Запоріжжя. Пацієнта зарізали прямо у палаті. 41-річний чоловік перебував у відділенні травматології центру швидкої допомоги. Рівно тиждень тому на нього скоїли замах біля його ж будинку. Тоді невідомий поцілив чоловікові в голову з травматичної зброї.

У лікарні камери відеоспостереження зафіксували зловмисника - він зайшов у медичній масці, халаті та бахілах.

Медики нічний інцидент не коментують. А в поліції кажуть - нападника вже затримали.

"За скоєння вказаного злочину було затримано раніше неодноразово засуджену особу 1973 р.н., яка в подальшому була затримана в порядку ст.208 Кримінально процесуального кодексу України. За даним фактом порушено кримінальне провадження. Досудове слідство триває", - повідомив Василь Чернета, начальник управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області.