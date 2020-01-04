Наколядували. На Різдво й Новий рік американці не тільки купували подарунки собі та близьким, а й щедро переказували гроші кандидатам у президенти. Та настільки активно, що два претенденти на найвищу посаду зібрали рекордні кошти.

Скільки саме їм дісталося? І чи "підтримують доларом" Дональда Трампа? Дмитро Анопченко вивчав фінанси американських політиків.

У Штатах кандидати у президенти зараз святкують - адже, купуючи подарунки під ялинку, американці і про них не забували.

Сенатор-демократ Берні Сандерс, водчевидь, і сам здивувався: в четвертому кварталі 2019 прихильники надіслали йому 34 з половиною мільйони доларів. До того ж значну частину цієї суми - саме у грудні, під Різдво. Для Сандерса це особистий рекорд: грошей отримав майже вдвічі більше, ніж минулого літа.

Усього за час кампанії люди переказували гроші політику майже 2 мільйони разів. І якщо розділити, то в середньому кожен прихильник надіслав сенатору лише 18 доларів. Здавалося б смішна сума, але в підсумку накопичилися величезні гроші.

Сандерсу несподівано вдалося "наколядувати" під Новий рік навіть більше, ніж лідеру перегонів, колишньому віце-президенту Джо Байдену. У того в штабі повідомили: за 4 квартал 2019 зібрали майже 23 мільйони доларів. Байден таким чином поступився Сандерсу, хоч і в нього сума "святкових переказів" від прихильників - рекордна.

Пожертвувати гроші кандидатам дуже просто. Ось мені, наприклад, постійно приходять і-мейли, підписані ім'ям кандидатів. Цей ніби-то особисто Джо Байден написав.

У тексті - опції, скільки грошей ти міг би переказати. 15 доларів, 25, 500 або навіть тисячу. Є й варіант зробити такі перекази щотижневими. Вказуєш номер кредитної картки і гроші спишуться за лічені секунди.

За правилами, за всю кампанію від однієї людини кандидат може отримати не більше ніж 2 тисячі 800 доларів. Але так багато й не потрібно - здебільшого політикам "сиплються" дрібні перекази. Щоправда, не всім.

Американська письменниця Маріанна Вільямсон, а вона теж у президенти країни зібралася, днями звільнила співробітників свого передвиборчого штабу в усіх штатах країни. Власних грошей на кампанію було не так і багато, а підтримувати фінансово американці не хотіли. Мабуть, вважали достатнім, що вони її романи купували.

А от у Дональда Трампа справи набагато кращі. За 4 квартал 2019, а сюди включили й рекордні пожертви грудня, за час Різдва та Нового року, чинний президент отримав від виборців 46 мільйонів доларів. Більше, ніж будь-хто із його суперників-демократів. Він і сам людина не бідна, але витрачати власні кошти немає потреби. За час кампанії американці переказали Трампу 143 мільйони доларів, із яких близько ста він і досі не витратив, так і лежать на рахунках.

І в цьому феномен Трампа: чим активніше противники президента намагаються усунути його від влади, тим більше його прихильники грошей надсилають. Збори трьох останніх місяців у Трампа рекордні саме на тлі імпічменту. І в його штабі цьому дуже раді - адже кожен новий скандал тільки додає їм переказів від "групи підтримки" з американської глибинки