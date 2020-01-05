Авиаудары в Сирии убили 10 человек [ Редактировать ]
Из-за авиаударов и обстрелов населенных пунктов в Идлибе (Сирия) за последние сутки погибли еще десять мирных жителей, более 20 получили ранения.
Атакам подверглись также населенные пункты Маршимарин, Масаран, Дейр Сунбуль и Берне.
По предварительным данным в городе Эриха погибли семь мирных жителей, в Серакибе один, в Берне - двое.
Ранее сообщалось, что международный аэропорт Багдада обстреляли ракетами.
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