Ольга Сумская раскрыла секрет "самой вкусной кутьи" [ Редактировать ]
Популярная украинская актриса Ольга Сумская раскрыла секрет самой вкусной кутьи. Она имеет секретный ингредиент. Своим рецептом артистка поделилась с подписчиками в Instagram.
"Запариваем специальный быстрой варки сорт пшеницы до готовности (здесь важно не переварить!), отдельно запариваем сухофрукты (курага, изюм, кто любит - чернослив, груши, яблоки). Этот навар сохраняем. Также отдельно запариваем грецкие орехи, чтобы из них вышла горечь. Далее берем мак, заливаем водой, добавляем пару ложек сахара и варим 15 минут на малом огне, затем перетираем в ступке или мелем на мясорубке. Сваренную пшеницу (если не нашли, можно заменить булгуром, рисом) смешиваем с измельченными сухофруктами (перемолоть) и перетертым маком! Мед добавляем по вкусу. Если смесь сухая, долейте навар из сухофруктов", - написала актриса.
Сумская добавила, что ее секретными ингредиентами являются цукаты и ложка коньяка. По словам артистки, такую кутью можно есть три раза в день всю неделю и не надоест.
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