Крушение украинского самолета в Иране: опубликованы жуткие фото [ Редактировать ]
Авиакатастрофа в Иране \ Фото: соцсети
Утром 8 января в Иране потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-8KV авиакомпании МАУ. Все находившиеся на борту погибли - 176 человек.
В сети появились фото с места катастрофы:
Раньше сообщалось о том, что в Иране рухнул украинский самолет. А также смотрите все подробности авиакатастрофы. На месте происшествия были обнаружены 2 черных ящика.
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