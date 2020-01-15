Президент Ирана извинился за задержку с признанием в сбивании Boeing [ Редактировать ]
Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за задержку в сбивании что так долго не делали объявление, что военные силы республики по ошибке сбили украинский самолет. Об этом он сказал во время трансляции телевидения Ирана в среду. Об этом сообщает ТАСС.
"Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон", - сказал президент.
Он также потребовал от ВС Ирана представить больше информации о катастрофе украинского самолета.
"Я хочу, чтобы Генеральный штаб и военные страны пришли и раскрыли народу все (детали - ред.) расследования", - сказал президент.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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