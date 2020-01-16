У Лондоні у ці хвилини міністр закордонних справ Вадим Пристайко обговорює катастрофу українського літака. Він зустрічається із колегами із Великої Британії, Канади, Швеції та Афганістану. Громадяни цих країн загинули у трагедії в Ірані

Перед початком дискусії дипломати вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи. По черзі запалили свічку та пом'янули загиблих хвилиною мовчання. Далі - приступили до узгодження спільної позиції щодо тиску на Іран. Вони вимагатимуть повної прозорості розслідування та притягнення до відповідальності усіх винуватців.

Також обговорюють питання компенсацій сім'ям жертв. До дискусії приєднався і міністр закордонних справ Нідерландів. Щоби поділитися досвідом розслідування катастрофи МН-17 на Донбасі.

Нагадаємо, іранські військові визнали, що збили український лайнер. На його борту перебувало 176 людей. Усі загинули.