За оцінками економістів, цього року державі та приватним компаніям треба виплатити зовнішнім кредиторам близько 12 млрд доларів. Це в українській сучасній історії - найбільша сума, яку необхідно погасити.

При цьому парадоксально, національна валюта від початку року знову зміцнюється до основних світових валют. Що відбувається? Досліджував Геннадій Вівденко.

Українська гривня торік зростала рекордними темпами. Плюс чотирнадцять відсотків до американського долара. Це найбільше зміцнення національної валюти з часу її запровадження - із 1996 року.

Гривня посилюється тому, що держава активно позичала - в тому числі за кордоном. Цього року Україна має виплатити найбільший борг у своїй історії.

"Сумма, которую вы можете получить только на выплату наших долгов и государственного и частиного сектора в этом году может составить порядка 7 млрд. доларов, но есть и счет текущих операций при хорошем раскладе можем говорить о том, что потребность в валюте может составлять десять миллиардов долларов", - говорить Олег Устенко, економіст, радник президента України.

Але разом із тим економіст Олег Устенко вважає, що боргова ситуація не є аж такою загрозливою.

"Мы можем ожидаем притока инветиций в этом году на уровне 5 млрд доларов. По крайней мере такую цифру артикулирует премьер-министр. Наши золотовалютные разервы находятся в очень неплохом состоянии, их отметка превышает 25 млрд доларов", - говорить Олег Устенко, економіст, радник президента України.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснює: уже не один рік Україна, позичаючи, замінює дорогі кредити дешевшими.

"У нас снижаеться долговая загрузка, у нас снижаеться стоимость заимствований и у нас длинные сроки привлечения ресурсов. Если у нас будет МВФ, мы можем спокойно рефинансировать те долги которые у нас есть", - говорить Сергей Фурса, інвестиційний банкір.

У Національному банку України зауважують: за три роки співвідношення боргу до ВВП країни зменшилося удвічі. За складними для сприйняття фінансовими показниками - реальне зміцнення гривні в обмінниках.

"У нас зменшується боргове навантаження на економіку у нас у 15-16 році доходило до 90% наразі за підсумками 19 року це близько 50% - це співвідношення знизилося, це позитивна тенденція", - говорить Володимир Лепушинський, директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ.

Зокрема саме через таку тенденцію Національний банк планує здійснити свою так звану облікову ставку. Це, грубо кажучи, вартість грошей, які НБУ надає комерційним банкам. А ті вже - кредитують українців.

"Що це означає для економіки для українців - кредитні ресурси будуть поступово дешевшими. Для економіки це стимул. Це швидше зростання. І для українців це більш дешеві кредити 1650 відновлюватися іпотечне кредитування", - говорить Володимир Лепушинський директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ.

Рішення про зниження облікової ставки може бути ухвалене правлінням фінустанови вже 30 січня. Можна сказати, таким чином НБУ дає зрозуміти, що боргову проблему сприймає зі стриманим оптимізмом. За 11 місяців показник приплив-відплив валюти в Україну становив плюс 2 мільярди 700 млн доларів.