Украинцев Роман Яремчук, нападающий "Гента" и сборной Украины, травмировал ахиллово сухожилие и вместе с клубными медиками принял решение об оперативном вмешательстве. Таким образом, мужчине пришлось пережить операцию. На своей странице в Instagram он опубликовал новое фото.

Операцию проводили в Бельгии, в городе Антверпен.

После пережитой операции мужчина опубликовал снимок и подписал фото следующим образом:

Я вернусь.

Фото: instagram.com/r.yaremchuk

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