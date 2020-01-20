Известный футболист показал первое фото после операции [ Редактировать ]
Украинцев Роман Яремчук, нападающий "Гента" и сборной Украины, травмировал ахиллово сухожилие и вместе с клубными медиками принял решение об оперативном вмешательстве. Таким образом, мужчине пришлось пережить операцию. На своей странице в Instagram он опубликовал новое фото.
Операцию проводили в Бельгии, в городе Антверпен.
После пережитой операции мужчина опубликовал снимок и подписал фото следующим образом:
Я вернусь.
Фото: instagram.com/r.yaremchuk
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