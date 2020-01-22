"Черному трансплантологу" из института Шалимова вынесли приговор [ Редактировать ]
Олега Котенко, экс-завотделением Национального института трансплантологии имени Шалимова, приговорили к штрафу. Такое решение вынесла судья Соломенского районного суда Киева Оксана Криворот.
Мужчина требовал и получил от пациента более $20 000 взятки за операцию по пересадке печени.
Так, в 2019 году врач поставил пострадавшему диагноз рак печени на фоне цирроза и гепатита "С", понимая его болезненное состояние здоровья, незаконно требовал оплаты за оказание медицинской помощи. Он убедил пациента, что ему необходима операция по пересадке, иначе тот может умереть и требовал 30 000 долларов.
В итоге за операцию пациент заплатил 2000 долларов, а врач настаивал на вознаграждении в еще $20 000.
Согласно материалам дела, трансплантолог "безоговорочно признал свою виновность" в вымогательстве неправомерной выгоды и пошел на сделку со следствием.
В итоге, суд утвердил соглашение о признании виновности от 12.12.2019 между прокурором и Котенко и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 гривен).
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