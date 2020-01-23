Український кримінальний бойовик "Екс" сьогодні вийшов у прокат. Стрічку зняли за підтримки Держкіно та Міністерства культури. ЇЇ прем'єра стала однією з найочікуваніших цієї зими. Зі знімальною групою на передпоказі стрічки поспілкувалася наша Ірина Розова

Український кримінальний бойовик - жанр доволі незвичний для вітчізняного кінематографу. Фільм "Екс" можна назвати також історичним. Сценарій стрічки заснований на реальних подіях, що відбувалися на Галиччині 1932 року. Сповнені романтизму та ідеї відновлення української державності, четверо хлопців планують пограбувати місцеву пошту. А гроші спрямувати на боротьбу з окупаційною владою. Зрештою, операція перетворюється на криваву бійку. Для більшої реалістичності режисер Сергій Лисенко навіть акторів запросив із Західної України.

"Я почав шукати акторів у Києві і це всі були дуже талановиті хлопці, дуже професійні, ну нема питань, красиві і навіть імітували вони галицьку говірку досить вдало, але я дивився і мені чогось бракувало і я вирішив, що треба їхати на місце події і там шукати акторів", - говорить Сергій Лисенко, режисер-постановник фільму "Екс".

Ролі головних героїв - четвірки українських підпільників - отримали молоді актори з галицьких театрів. Більшості з них довелося опановувати кіногру, а декому дебютувати на великому екрані.

"Для мене це було великою честю, до того ж режисер поставився дуже спокійно до того, що я як і будь-який недосвідчений актор не опанував спочатку кіношну манеру говорити, тому що театр і кіно відрізняється, але він усе пояснив, ми з ним знайшли спільну мову і мені здається все вийшло непогано", - говорить Віталій Гордієнко, актор.

"Було багато спецефектів, багато екшену. Тут немає негативних, або позитивних героїв, тут є просто люди з своїми інтересами, мотиваціями і хтось свідомий в тому середовищі, в якому живе, а хтось несвідомо проживає пливучи по течії", - говорить Анатоль Фон-Філандро, актор.

Знімали кіно у Львові та на Київщині. Спеціально до фільму композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко записали понад 20 саундтреків із президенським оркестром.

"Була проблема у створенні теми Юрка це такий комічний образ, ми створили п’ять варіантів цієї теми і Лисенко каже: не то, не то, не то і ми думаєм, ну всьо має бути якесь рішення і після сотого перегляду цього Юрка короче ми надихнулись цим образом так, що створили саму точну музику, яка відповідає його чоткому характеру, да", - говорить Роман Григорів, композитор.

Показ стрічки "Екс" триватиме в українських кінотеатрах близько двох тижнів.