Від початку епідемічного сезону в Україні зареєстровано 11 летальних випадків унаслідок грипу. В МОЗі відзвітували за минулий тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло понад 142 тисячі людей.

Більше 60 відсотків з них це діти. Деякі школи закривають на карантин у Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Тернопільській та Кіровоградській областях. В місті Олександрія зачинені усі школи до кінця січня. У місті вже зараз, з ускладненнями, переповнена міська дитяча лікарня. Наша Олена Бринза розповість детальніше.

Порожні класи, коридори та зали. Вже другий день навчання в Олександрійському колегіумі призупинене. Вчителі дають дітям завдання дистанційно. Аби, попри карантин, максимально не відставати від навчальної програми.

"Наш педагогічний колектив вирішив працювати таким чином, що всі матеріали необхідні для засвоєння учасниками освітнього процесу розміщені зараз на сайті нашого закладу і вони мають прямий контакт зараз з вчителями для того, щоб не втрачати цей час, тобто ті теми, які діти взмозі опрацювати самостійно", - говорить Олександр Авраменко, директор НВК "Олексадрійський колегіум - спеціалізована школа".

Не займаються у всіх шістнадцяти школах Олександрії, а також в трьох позашкільних закладах: музичній, художній та спортивній школах. Зробили це, аби зупинити сезонну епідемію захворюваності школярів на ГРВІ та ГРИП. На початку цього тижня показник хворих дітей перевищив двадцять відсотків.

"Загальна кількість і ті, хто звернувся в лікарню за опитуванням по школам це становило 22,2%. Скажімо так, це більше такий запобіжний захід, можливо, не можливо, а так і єсть поріг саме з грипу не подоланий, але щоби це запобігти, попередити, було на рівні міського голови прийнято таке рішення", - говорить Віта Горенко, заступник начальника управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради.

Карантин у школах вкрай необхідний, вважають медики. Адже цьогоріч - інфекційні хвороби дають серйозні ускладнення. Вже зараз стаціонар дитячої міської лікарні в Олександрії вдвічі перевантажений пацієнтами шкільного віку.

"Особенность этого года заключается в том, что детки, которые болеют ОРВИ и подобные заболевания чем отличается, тем, что очень много бронхопневмоний, о вспышке бронхопневмонии именно, которая рентгенодиагностирована, четко подтверждена, больных стало значительно больше, на 60 койках которые передбачени нашей больницей, практическо находится до 120 человек", - говорить Андрій Гришканич, головний лікар Олександрійської міської дитячої лікарні.

Карантин у школах Олександрії триватиме щонайменше до кінця цього місяця.