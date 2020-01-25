На Донбасі поранено українського військовослужбовця. Про це повідомили у Штабі Операції Об'єднаних сил. За останню добу режим тиші на Донбасі порушили 7 разів.

Проти наших бійців використовували міномет та гранатомети, працювали ворожі снайпери. Найгарячіше було в районі Пісків та Авдіївки.