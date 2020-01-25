В Болгарії затримали підозрюваного у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк - Олексія Москаленка - Левіна. Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора. Операцію провели спільно правоохоронні органи Болгарії та України.

Підозрюваний Левін - уродженець міста Херсон. Раніше засуджений за серію вбивств. У 2016 році вийшов на волю за "законом Савченко". Тривалий час перебував у міжнародному розшуку, як організатор нападу на активістку.