В Болгарії затримали підозрюваного у причетності до нападу на Катерину Гандзюк [ Редактировать ]
В Болгарії затримали підозрюваного у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк - Олексія Москаленка - Левіна. Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора. Операцію провели спільно правоохоронні органи Болгарії та України.
Підозрюваний Левін - уродженець міста Херсон. Раніше засуджений за серію вбивств. У 2016 році вийшов на волю за "законом Савченко". Тривалий час перебував у міжнародному розшуку, як організатор нападу на активістку.
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