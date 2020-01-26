Известная певица Светлана Лобода, которая недавно покорила сеть стильным нарядом, показала поклонникам теплое фото с дочерьми. Так, соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram.

Так, на фото Лобода позирует в обнимку с детьми. В то время, как сестрички целуются.

"Безусловная любовь", - мило подписала публикацию певица.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Фанаты были в восторге от такой милой фотографии. Они написали артистке множество комплиментов и пожеланий в комментариях к посту.

"Какие же вы красивые", "Милашества", "Красотки", "Обожаю этих трех малышек", "Счастья вам", "Какой милый снимок", "Прекрасные!", "Супер фотография", "Берегите себя", "Семья - самое важное", "Вы прекрасна рядом с детками", - написали юзеры социальной сети.

Раньше сообщалось о том, что певица Светлана Лобода опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. В кадре она снова позирует в откровенном наряде.