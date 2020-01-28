Школярів в Україні відправляють на карантин [ Редактировать ]
Через спалах грипу та ГРВІ на карантин закрили начальні заклади у восьми областях. Зокрема, в Сєвєродонецьку на Луганщині та в Олександрії на Кіровоградщині припинили роботу всі школи та садочки.
В Одесі за тиждень число хворих на грип підвищилося майже на третину, тож там вирішили на два тижні відпустити дітей на вимушені канікули.
На Волині скасували навчання в семи навчальних закладах, на Сумщині у 15, на Вінниччині в 13. Також закриті окремі школи на Рівненщині, Запоріжжі та Житомирщині.
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