Через спалах грипу та ГРВІ на карантин закрили начальні заклади у восьми областях

Через спалах грипу та ГРВІ на карантин закрили начальні заклади у восьми областях. Зокрема, в Сєвєродонецьку на Луганщині та в Олександрії на Кіровоградщині припинили роботу всі школи та садочки.

В Одесі за тиждень число хворих на грип підвищилося майже на третину, тож там вирішили на два тижні відпустити дітей на вимушені канікули.

На Волині скасували навчання в семи навчальних закладах, на Сумщині у 15, на Вінниччині в 13. Також закриті окремі школи на Рівненщині, Запоріжжі та Житомирщині.