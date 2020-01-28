Дві електроопори впали на проїжджу частину у Львові. Спершу одна гепнулася на тролейбус, у якому їхали пасажири. Коли громадський транспорт зупинився, щоби висадити людей, впала друга. І зім'яла легковий автомобіль.

Тролейбус майже не пошкоджений, а ось у легковика вщент розтрощена задня частина. На щастя, ніхто не постраждав. Причини інциденту, з'ясовують у "Львівелектротрансі".