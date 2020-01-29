У Японії зафіксували рідкісний космічний феномен [ Редактировать ]
Рідкісний космічний феномен зафіксували науковці японського університету Ібаракі - їм вдалося зафільмувати сплеск однієї із зірок Чумацького шляху. Таке трапляється, коли надмасивне небесне тіло - під час свого формування - поглинає забагато речовини з міжзоряного середовища.
Наразі відомо про ще два такі епізоди, але нинішній тип зірковОго сплеску - унікальний, запевняють астрономи.
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