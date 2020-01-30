Гучні звільнення і не менш гучні призначення. Ліквідація деяких комісій і створення нового державного органу контролю. Результати засідання уряду, що відбулося напередодні - у нашому сюжеті.

Очільнику "Укрзалізниці" Євгену Кравцову вказали на вихід. Кабмін погодив його звільнення. І найближчим часом, за словами Олексія Гончарука, буде оголошено конкурс на посаду голови Укрзалізниці.

"Це важливий крок до перезавантаження в цій важливій державній компанії було зроблено", коментує Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Контракт Кравцова спливав лише наступного року. Заяву про звільнення за власним бажанням очільник Уз написав перед Новим роком. І така форма передбачає переведення його на посаду заступника міністра інфраструктури. Або ж держава має виплатити йому компенсацію - річну зарплату, а це трохи більше як сім млн грн.

А от Державне агентство з питань кіно отримало нового керівника. На цю посаду уряд призначив Марину Кудерчук. До цього вона три місяці пропрацювала заступницею голови Запорізької облдержадміністрації. Із кіноіндустрією стикалась як керівник комунального закладу "кіноконцертний зал ім. Довженка" Запорізької міської ради та у як один із організаторів місцевого кінофестивалю.

На цьому ж засіданні Кабмін ліквідував морські екологічні інспекції, що працювали від 2017 року. На думку урядовці, вони неефективні. Контроль за суднами поклали на обласні інспекції. А кожне затримання санкціонуватиме винятково Держекоінспекція.

"Ми так концентрувалися на антикорупційних заходах, традиційно, прийняли рішення про ліквідацію Кримських азовських чорноморських інспекцій, ті сигнали які ми отримали від бізнесу останні місяці нас абсолютно точно переконують що вони скоріше піратством там займалися", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Урядовці створили інший орган - "офіс контролю викидів у повітря". Прем'єр назвав це першим кроком реформування екологічного стану. За порушення вимог пожежної і техногенної безпеки доведеться тепер платити штрафи в десятки разів більші. Мінімальна сума становитиме пів тисячі грн, а максимальна - майже дев'ять. А от любителі фейкових викликів оперативних служб збідніють на 10 тисяч грн.