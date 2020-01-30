Додаткові санкції через анексію Криму запровадили Сполучені Штати. До чорного списку Мінфіну США потрапили іще семеро посадовців та компанія, що забезпечує залізничне сполучення між Росією та окупованим півостровом.

Серед фігурантів переліку і так звані прем'єр Криму Юрій Гоцанюк та очільник Севастополя Михайло Развожаєв. Схожі обмеження запровадила й Канада.

В Оттаві наголосили додаткові санкції свідчать про незмінну підтримку суверенітету й територіальну цілісність України та засуджують незаконну анексію Криму Росією.