Жертвами коронавірусу у Китаї стали 213 людей, інфікованих - близько 10 тисяч. Майже 100 виявили у 20 країнах за межами Піднебесної. 171 людина одужала. Через стрімке поширення небезпечної інфекції Всесвітня Організація Охорони Здоров'я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію.

Як у світі борються з недугою - детальніше у сюжеті.

Дедалі більше розповсюдження коронавірусу фіксують у всьому світі. У Німеччині підтвердили п'яте інфікування. Це ще один працівник баварської компанії - він захворів після тренінгу персоналу, який проводила китаянка, що прибула до ФРН у відрядження. Два перших зараження підтвердили в Італії - занедужали туристи з Піднебесної. У США констатували перший випадок передачі вірусу від людини до людини.

"Це чоловік пацієнтки, що повернулася з Уханя, їй - за 60. Він не літав до Китаю. Ми ретельно досліджуємо усіх, хто перебував у тісному контакті. Хворий нині в ізоляторі, у стабільному стані", - повідомила Нгозі Езике, керівниця департаменту охорони здоров"я Іллінойсу.

ВООЗ взяла до уваги стрімке ширення небезпечного збудника і оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію. Щоправда, її фахівці впевнені - підстав для обмеження подорожей чи міжнародної торгівлі немає. Попри це деякі країни йдуть на радикальні профілактичні заходи.

Джузеппе Конті, прем'єр-міністр Італії.

"Міністр транспорту щойно наказав припинити повітряне сполучення з Китаєм. Наскільки мені відомо, ми перша країна в Європі, що наважилася на таке", - зазначив Джузеппе Конті, прем'єр-міністр Італії.

Уряди Великої Британії, США, Туреччини, Південної Кореї та інших країн продовжують евакуацію своїх громадян з Китаю. А міжнародні підприємства призупиняють бізнес-проекти на його території.

Самі китайці з розумінням ставляться до ситуації. У багатомільйонному Пекіні людей закликають обмежити перебування в громадських місцях, утриматися від подорожей та дотримуватися ретельної гігієни.

"Потрібно побути на самокарантині впродовж 14 днів. Громадським транспортом користуватимуся, а для захисту і профілактики куплю маски й етиловий спирт", - говорить Цзя Фенчен, житель Пекіна.

Про ці та інші заходи безпеки невтомно повторюють китайські ЗМІ. Кілька міст, котрі стали осередками інфікування, досі на суворому карантині. Попри те, що новий коронавірус все таки просочився у щонайменше 20 інших країн, ВООЗ дії офіційного Пекіну щодо запобігання поширенню інфекції хвалить - мовляв, КНР чесно й відкрито повідомляє про небезпеку і співпрацює з міжнародним співтовариством. Тож урок, коли в 2003 році через замовчування епідемія атипової пневмонії вбила 813 людей у світі, засвоєно добре.

"Ми стурбовані стрімким поширення інфекції у країнах зі слабшими системами охорони здоров'я. Ця заява - не є закликом недовіри до Китаю. Навпаки, ВООЗ бачить, що Пекін здатний контролювати ситуацію", - наголошує Тедрос Аданом Гебреєсус, очільник ВООЗ

Щоправда, скептики та нечисленні китайські опозиціонери все таки звинувачують владу країни у тому, що чиновники приховали інформацію про загрозу на початку епідемії ще у грудні, а також запізно скасували масові заходи до китайського нового року.

У середині січня у враженому вірусом Ухані провели 40-тисячний святковий бенкет і роздавали безкоштовні запрошення на урочистості для туристів з інших міст та провінцій.