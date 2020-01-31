В еще одной стране зафиксировали первый случай коронавируса [ Редактировать ]
В Швеции зафиксировали первый случай коронавируса у девушки, которая по возвращению из Китая стала себя плохо чувствовать. Об этом сообщило издание Aftonbladet.
Заражение коронавирусом было подтверждено у 20-летней женщины. Пациентка находится в окружной больнице в Рыхове в Йенчепинге.
"Пациент - женщина, которая посещала город Ухань. Должно быть, у нее появились симптомы после возвращения домой, и она сама обратилась за помощью", - отметили в Управлении.
Отмечается, что женщина не имела никаких контактов после возвращения из Китая.
Между тем в Департаменте охраны здоровья заявили, что не исключают и дальнейшее выявление заболевания на территории страны.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.
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