В Швеции зафиксировали первый случай коронавируса у девушки, которая по возвращению из Китая стала себя плохо чувствовать. Об этом сообщило издание Aftonbladet.

Заражение коронавирусом было подтверждено у 20-летней женщины. Пациентка находится в окружной больнице в Рыхове в Йенчепинге.

"Пациент - женщина, которая посещала город Ухань. Должно быть, у нее появились симптомы после возвращения домой, и она сама обратилась за помощью", - отметили в Управлении.

Отмечается, что женщина не имела никаких контактов после возвращения из Китая.

Между тем в Департаменте охраны здоровья заявили, что не исключают и дальнейшее выявление заболевания на территории страны.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.