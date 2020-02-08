Курс валют на 10 февраля [ Редактировать ]
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 10 февраля. Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора.
НБУ укрепил курс гривны на четыре копейки по отношению к доллару и на 14 копеек по отношению к евро. Банк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США – 24,537 гривны;
- 100 евро – 26,9048 гривен.
Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.
Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.
В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.
Кроме того, на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.
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