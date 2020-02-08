Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 10 февраля. Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора.

НБУ укрепил курс гривны на четыре копейки по отношению к доллару и на 14 копеек по отношению к евро. Банк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 24,537 гривны;

100 евро – 26,9048 гривен.

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