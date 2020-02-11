На лайнері Diamond Princess розпочали евакуацію [ Редактировать ]
А ось двох недужих на коронавірус українців, членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, уже шпиталювали в одну з японських лікарень. Зараз на кораблі, що стоїть на двотижневому карантині поблизу Йокогами починається евакуація. На облавку понад три тисячі 600 осіб.
На берег, передусім, відправляють літніх людей та з хронічними захворюваннями - таких там більше як половина. На причалі готуються прийняти першу групу чергують карети "швидкої" та медики в захисних костюмах.
Нагадаю, коронавірус виявили у ста тридцяти п'яти пасажирів і членів команди лайнера.
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