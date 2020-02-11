В бассейне ВСУ скончался мужчина [ Редактировать ]
Во вторник, 11 февраля, в Киеве, по адресу проспект Воздухофлотский, произошел несчастный случай. Так, в бассейне центрального спортивного комплекса вооруженных сил Украины умер мужчина. Об этом сообщает Кiev.informator.ua.
Предварительно выяснилось, что умерший плавал в бассейне. В какой-то момент он потерял сознание. К моменту приезда медиков, мужчина не подавал признаков жизни. Врачи пытались реанимировать мужчину на протяжении 45 минут, но к сожалению, спасти его не удалось.
Личность мужчины установлена. На месте работали экипажи полиции, врачи скорой и следственно-оперативная группа.
Точная причина смерти будет установлена после проведения необходимых экспертиз.
Недавно в подземном переходе на станции метро "Харьковская" умер мужчина.
Ранее мы писали о том, что в Ривне во время урока скончалась школьница. Также читайте о том, что мужчина скончался посреди собеседования. Кроме того, мы писали о случае, когда в Эквадоре пара погибла во время секса, влюбленные случайно выпали с балкона. А в Киеве 19-летнего парня нашли повешенным в лесу.
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