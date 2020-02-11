Во вторник, 11 февраля, в Киеве, по адресу проспект Воздухофлотский, произошел несчастный случай. Так, в бассейне центрального спортивного комплекса вооруженных сил Украины умер мужчина. Об этом сообщает Кiev.informator.ua.



Предварительно выяснилось, что умерший плавал в бассейне. В какой-то момент он потерял сознание. К моменту приезда медиков, мужчина не подавал признаков жизни. Врачи пытались реанимировать мужчину на протяжении 45 минут, но к сожалению, спасти его не удалось.

Личность мужчины установлена. На месте работали экипажи полиции, врачи скорой и следственно-оперативная группа.

Точная причина смерти будет установлена после проведения необходимых экспертиз.

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