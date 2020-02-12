Новий штам коронавірусу отримав ім'я [ Редактировать ]
Новий штам коронавірусу відтепер іменуватимуть Covid-19. Офіційну назву дали у Всесвітній організації з охорони здоров'я. Тим часом кількість інфікованих на круїзному лайнері Diamond Princess зросла до 175. Напередодні там виявили іще 39 нових випадків зараження.
Нагадаю, корабель стоїть на карантині в порту японського міста Йокогама. На облавку понад три з половиною тисячі людей із 50 країн. Серед них 25 українців, занедужали двоє. Тим часом у Китаї від атипової пневмонії, викликаної коронавірусом, померло вже тисяча 115 осіб. Інфіковано майже 45 тисяч. За прогнозом китайських медиків, спалах хвороби має закінчитися у квітні.
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