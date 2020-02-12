В среду, 12 февраля, протестующие перевозчики Украины выдвинули ряд условий к правительству Украины. Об этом говорится в заявлении Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП).

В частности, они настаивают на увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия и руководства Госслужбы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность").

Также в ассоциации призывают отменить электронное бронирование всех видов разрешений на автоперевозку грузов по территории иностранных государств.

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Кроме того, в АсМАП просят премьера провести переговоры с правительствами других государств и увеличить квоты разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок в Австрию, Италию, Польшу, Румынию, Турцию, Венгрию и Финляндию.

Также в ассоциации требуют решить вопрос с очередями на западной границе на выезде из Украины, особенно в пунктах пропуска Ягодин, Краковец, Рава-Русская, Ужгород, Порубное, и ввести совместный таможенный и пограничный контроль со службами сопредельных стран.

Ранее мы писали о том, что Кабмин усиливает безопасность пассажирских перевозок.