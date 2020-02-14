У РАЦСах країни сьогодні справжній бум. Кількість охочих одружитися у День усіх закоханих збільшується в рази. Деякі відділи реєстрації сьогодні працюватимуть до опівночі, аби встигнути пошлюбити усіх. Про весільний ажіотаж - наш наступний матеріал.

Дев'ята ранку, а біля РАЦСу - уже черга. Михайло та Світлана за пів години стануть подружжям. Побратися вирішили лише місяць тому.

"Сьогодні день закоханих. Щоб це було наше свято ми дуже хотіли. І дуже раді"

А це із РАЦСу Юрій на руках виносить свою уже... дружину. Вони познайомилися, коли хлопець приїхав у відпустку з армії. Після дембеля Юрій зрозумів: чекати більше не може - 30 січня зробив Карині пропозицію. Та, не вагаючись, погодилася.

"14 лютого - тому що символіку хотіли. Подарунки зекономили. Ми кохаємо один одного. Хотіли цим днем закріпити назавжди", - говорить Юрій та Карина Возні, молодята.

Молодят зустрічають оплесками. Вінчальні батьки кидають цукерки, аби їхнє життя було таким же солодким.

"День Валентина - це такий загадковий і святковий день. І, все-таки, в цей день більше вирує кохання, емоції, почуття, радість", - говорить Ольга та Іван Мельницькі, вінчальні батьки молодят.

Своєї черги на одруження чекає і ця пара. Сергій - доброволець. Ірина - волонтерка. Їх познайомила війна. Дівчина їздила на Схід щомісяця. І після однієї із таких поїздок Сергій зрозумів - треба робити пропозицію. Вони вирішили: поберуться - щойно настане демобілізація.

"Знаєте, все час, а, може, щось не получиться. А скільки можна було чекати? П'ять років пройшло, п'ятилітка, як кажуть, пройшла. От вирішили - йдем? А йдем", - говорить Ірина та Сергій Гуменюки, молодята.

Аби одружити всіх охочих, сьогодні РАЦС працюватиме до опівночі.

"Десь, можливо, за два дня почали появлятися пари, що ми не сподівалися. Вагітні, які забажали зареєструвати шлюб саме в цей день - в день закоханих. Це дуже прекрасно", - говорить Світлана Сворожинська, головний спеціаліст Південно-західного міжрегіонального управління юстиції.

Наступного весільного буму в РАЦСі чекають за тиждень - 20.02.2020.

А в Запоріжжі до Дня закоханих влаштували флешмоб поцілунків. Кілька десятків пар прийшли на Театральну площу, щоб освідчитися один одному у коханні. Також тут можна було зареєструвати шлюб на один день. Найактивніші учасники флешмобу мали змогу не лише отримати позитивний настрій, а і виграти призи - романтичну вечерю на двох.

Освідчення на плацу влаштували сьогодні поліцейські у Львові. Заступник командира роти Патрульної поліції Львівщини зробив шлюбну пропозицію своїй дівчині-поліцейській просто на шикуванні перед будівлею управління. Сьогодні там, за якісну роботу, присвоювали чергові звання. Поліціянтку викликали на середину. Її ж коханий несподівано підійшов із квітами та обручкою. Дівчина - відповіла "так".