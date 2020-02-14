Звільнення Богдана та перестановки в Кабміні: експерт проаналізував актуальні теми [ Редактировать ]
В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом Тарас Завгородній , політичний експерт, який знається на економіці проаналізув нагальні питання цього тижня.
Що ви думаєте про долю чинних урядовців? Хто з них має найбільші шанси на звільнення?
Ініціатива звільненння уряду - це не ініціатива Гончарука, цього більше хоче Зеленский. Це сталось після того, як зявилися плівки Гончарука і його заява піти у відставку. Я не виключаю такої можливості, що ми можемо попрощатися з Тимофієм Міловановим. Він не викликає захоплення ні у бізнесу, ані у всіх тих, хто має відношення до економіки.
Як ви загалом оцінюєте діяльність Уряду Гончарука? Та що саме може змінитись найбілижчим часом з огляду на те, що вже й президент Зеленський натякає - мовляв, нових та молодих міністрів треба посилити досвідченими людьми, які розуміють, як функціонує державний апарат, та що відбувається "на землі". Та чи довго ще пропрацює цей Уряд?
Судячи з того тиску та запитань Зеленського до уряду, це свідчить про те, що у президента є певні питання до уряду Гончарука. Показники падіння курсу не радують. Скоріш за все будуть подальші ротації та посилення економічного блоку. Навесні можливо відбудеться ротація прем'єр-міністра.
Що ви думаєте про зміну двох Андріїв на Банковій? Що від того зміниться в управлінні державою?
Думаю деякий час буде послаблення позицій. Богдан знав як працює система і як треба комунікувати. Подивимось як це вдасться пану Єрмаку.
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