В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом Тарас Завгородній , політичний експерт, який знається на економіці проаналізув нагальні питання цього тижня.

Що ви думаєте про долю чинних урядовців? Хто з них має найбільші шанси на звільнення?

Ініціатива звільненння уряду - це не ініціатива Гончарука, цього більше хоче Зеленский. Це сталось після того, як зявилися плівки Гончарука і його заява піти у відставку. Я не виключаю такої можливості, що ми можемо попрощатися з Тимофієм Міловановим. Він не викликає захоплення ні у бізнесу, ані у всіх тих, хто має відношення до економіки.



Як ви загалом оцінюєте діяльність Уряду Гончарука? Та що саме може змінитись найбілижчим часом з огляду на те, що вже й президент Зеленський натякає - мовляв, нових та молодих міністрів треба посилити досвідченими людьми, які розуміють, як функціонує державний апарат, та що відбувається "на землі". Та чи довго ще пропрацює цей Уряд?

Судячи з того тиску та запитань Зеленського до уряду, це свідчить про те, що у президента є певні питання до уряду Гончарука. Показники падіння курсу не радують. Скоріш за все будуть подальші ротації та посилення економічного блоку. Навесні можливо відбудеться ротація прем'єр-міністра.



Що ви думаєте про зміну двох Андріїв на Банковій? Що від того зміниться в управлінні державою?

Думаю деякий час буде послаблення позицій. Богдан знав як працює система і як треба комунікувати. Подивимось як це вдасться пану Єрмаку.