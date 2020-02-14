В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом Ірина Сисоєнко, голова Офісу реформ Академії медичних наук України про нинішню ситуацію з поширенням раку в нашій країні.

Що конкретно можна зробити, щоб змінити нинішню ситуацію з поширенням раку в нашій країні? Які рішення потрібні з боку держави? Та як можна змінити ставлення людей до проблеми раку, щоб хоча б люди самі не забували перевірятися? Бо ранньої діагностики у нас майже немає...

Відбулись парламентські слухання, і я розраховую, що вони спонукають до державних кроків по боротьбі з онкологією. По перше, важливо прийняти на державну програму по боротьбі з онкологією. Її мають лікувати за держкошти, адже в середньому лікування коштує близько 100 тисяч гривень.

Нарешті в Україні запрацювала система трансплантації. Але ж це тільки початковий етап. Чи не виявиться так, що далі цього початкового етапу держава не піде? Та є ще одне пов'язане питання. Поки що держава витрачає на оплату трансплантацій українцям за кордоном більше грошей, ніж на операції в Україні. Як швидко можна зробити так, що українська медицина повністю забезпечувала потреби наших людей? Та скільки років знадобиться для того, щоб відновити відповідну школу в Україні - достатню кількість лікарів, що здатні проводити такі операції?

Процес трансплантації в Україні запущений і, я сподіваюся, він не зупиниться. Наразі є законодавче підґрунтя. І зараз є важливе забезпечення коштами та медичним обладнанням. Також важливо, щоб кількість хірургів збільшувалася.