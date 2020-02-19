Фотограф Кристиан Лейн заснял единственного в мире розового ската вида Manta alfredi. Об этом пишет Sciencealert.com.

"Какая удивительная и абсолютно незабываемая встреча!", - подписал снимки Лейн.

Он рассказал, что отправился к острову Леди-Эллиот у южной оконечности Большого Барьерного Рифа у восточного побережья Австралии, чтобы сделать фото черепах и акул. Однако совсем не ожидал повстречать такое чудо природы.

Впервые уникальная особь была обнаружена дайвером Райаном Джеффри в 2015 году. С тех пор, по словам местных жителей, ската видели всего около 10 раз.

Скат получил кличку Инспектор Клюзо в честь персонажа серии фильмов "Розовая пантера". Его размеры составляют около 3,3 метров.

Ученые считают, что рыба имеет такой необычный цвет из-за эритризма - нарушения пигментации кожного покрова в пользу красного или близких с ним цветов.

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