SpaceХ стане турагенцією [ Редактировать ]
SpaceХ наступного року планує відправити туристів у космос. Компанія, заснована Ілоном Маском, уклала угоду з так званою "космічною" турагенцією Space Adventures.
Та працює на ринку з 2001 року та вже доставила на орбіту на назад десятки туристів. На перший політ SpaceХ зголосилися четверо осіб, їх на орбіту доправлять на кораблі Crew Dragon.
Місія триватиме п'ять днів. У Ілона Маска заявили: угода зробить польоти доступними для людей, які мріють про космос. Скільки коштуватиме реалізувати таку мрію зараз ще невідомо.
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