Скільки коштуватиме реалізувати таку мрію - зараз ще невідомо

SpaceХ наступного року планує відправити туристів у космос. Компанія, заснована Ілоном Маском, уклала угоду з так званою "космічною" турагенцією Space Adventures.

Та працює на ринку з 2001 року та вже доставила на орбіту на назад десятки туристів. На перший політ SpaceХ зголосилися четверо осіб, їх на орбіту доправлять на кораблі Crew Dragon.

Місія триватиме п'ять днів. У Ілона Маска заявили: угода зробить польоти доступними для людей, які мріють про космос. Скільки коштуватиме реалізувати таку мрію зараз ще невідомо.