Сергій Льовочкін пояснив небезпеку від створення в Україні хабу для карантину [ Редактировать ]
На борту літака, що прибуде з Уханя, будуть громадяни десятьох держав. Як повідомили в МВС, евакуйованих охоронятимуть десятки поліцейських та військових. Їх візьмуть у подвійне кільце знезараження і на два тижні ізолюють.
А от в "Опозиційній платформі - За життя" вважають - звозити до України стільки ймовірно хворих на коронавірус іноземців ризиковано.
"Викликає велике занепокоєння ініціатива Уряду створити в Україні хаб для карантину можливо інфікованих людей з Китаю. я бачив, що серед тих, хто прилетить в Україну, не лише громадяни України. Там є 10 або 15 громадян десяти або п'ятнадцяти інших країн світу. Тому що відбувається? Уряд в Україні створює хаб для карантину з вірусом. Я вважаю, що це великий ризик в умовах того, в якому стані зараз знаходиться українська медицина. Через це я вважаю це рішення неприпустимим і ми будемо, знову ж таки, під час звіту уряду наполягати на тому, щоб цього не відбувалося. Українські громадяни можуть сюди прилітати, але нам треба регулювати те, щоб тут не був створений хаб для інших громадян. Це безпека для кожної людини і кожної родини", - говорить Сергій Льовочкін, народний депутат, член комітету ВР України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
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