На Diamond Princess від коронавірусу загинули двоє людей [ Редактировать ]
Перші фатальні випадки від коронавірусу - зафіксовані серед пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess. Це 80-річні чоловік та жінка. Нагадаю, судно два тижні простояло на карантині поблизу Йокогами.
В китайській провінції Хубей недуга відступає. За минулу добу там зафіксували 349 випадків зараження, що майже уп'ятеро менше ніж 18 лютого.
За інформацією британського видання The Guardian, більше 80 відсотків інфікованих COVID-19 - одужують, усього вилікувались понад 15 тисяч людей. Кількість померлих від китайського коронавірусу наразі становить 2128 людей.
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