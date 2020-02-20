У МОЗ попередили про фейкові повідомлення щодо коронавірусу [ Редактировать ]
Міністерство охорони здоров'я попередило про фейкові повідомлення від імені установи про те, що в Україні начебто зареєстровано п'ять випадків коронавірусу.
На Facebook-сторінці "Центру громадського здоров'я", зокрема, розміщено таке повідомлення: "Інформація про 5 підтверджених випадків коронавірусу Covid-19 в Україні не відповідає дійсності. Закликаємо ЗМІ не поширювати цю інформацію". Ще раз повторимо - це фейк.
по теме
"У нас є план": Мінохорони здоров'я прокоментувало прибуття українців із Уханя
48 наших співвітчизників і 29 іноземних громадян прибудуть в Україну завтра о восьмій ранку
З Китаю евакуюють українців, які погодилися на карантин - МОЗ
Зараз у провінції перебуває 84 українці, 49 із яких погодилися на евакуацію. Окрім наших співвітчизників, на борту літака буде 25 іноземців
Мінохорони здоров'я розкрило подробиці евакуації українців із Китаю
На борту будуть усі, хто виявив бажання залишити Китай. І тільки здорові люди. Їх супроводжуватимуть медики. Одразу по прибуттю на них чекає два тижні карантину.
У МОЗ оприлюднили умови евакуації українців з Уханя
Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька зазначила, що з триває запланована процедура
Евакуація з Уханя: у Києві готуються зустріти літак з українцями
Після повернення в Україну на евакуйованих очікує обов'язковий 14-денний карантин