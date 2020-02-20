Міністерство охорони здоров'я попередило про фейкові повідомлення від імені установи про те, що в Україні начебто зареєстровано п'ять випадків коронавірусу.

На Facebook-сторінці "Центру громадського здоров'я", зокрема, розміщено таке повідомлення: "Інформація про 5 підтверджених випадків коронавірусу Covid-19 в Україні не відповідає дійсності. Закликаємо ЗМІ не поширювати цю інформацію". Ще раз повторимо - це фейк.