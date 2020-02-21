Саба и Трушковский поженились в "магическое" время (видео) [ Редактировать ]
В среду, 20 февраля прошла свадьба известных украинских блогеров Сабины Мусиной и Андрея Трушковского. Радостной новостью блогеры поделились на своих страницах в Instagram.
"20.02.2020 в 20:20 дали клятву любить друг друга, до тех пор пока мы не убьем друг друга", - написала Сабина под трогательным видео с церемонии.
20.02.2020 в 20:20 мы дали клятву любить друг друга, до тех пор пока мы не убьем друг друга ⠀ Вчера мы тизонечко, в кругу самых близких, отключив все свои инстаграммы, наслаждались жизнью и моментом. ⠀ Свадьба — это какое-то странное событие, сильно хочется развестись до росписи, а еще там все ревут и при этом все счастливы. ⠀ а сегодня мы хотим разделить эту радость с вами🙏🏻 и вообще, если бы у меня не было вас и инстаграм — я бы возможно и не встретила своего мужчину 🤵🏼 Буду всегда вам благодарна за это до последнего лайка🖤 ⠀ Андрюша, хороший мой, спасибо тебе за то, что научил меня любить🤍 ⠀ Как говорят умные люди: "Не стоит кричать всем, что ты счастлив, стоит сказать маленькое спасибо тому, кто дарит тебе это счастье." Спасибо, @trushkovskiy 🖤 ⠀ Ну, вот теперь не надо стесняться — поздравляйте, подсматривайте смело, потому что вас будет ждать сюрприз ⠀ я покажу в сторис, всё что у меня есть и буду ждать фоток от Димы @maleyphoto, а тебе Поля @grebenik целую ручки за это видео, которое ты смонтировала еще вчера во время свадьбы 🖤 ⠀ #TruSabа
Публикация от Sabina Musina (@saba.musina)
Событие прошло в кругу самых близких людей пары. Молодожены расписались в самом центре столицы, в сервисном центре "Готово".
Под милым видео Сабины и постом Андрея с лаконичной подписью: "Люблю" в Instagram их с самого утра поздравляют подписчики.
Отметим, что во время свадьбы произошел неожиданный "сюрприз". Этот праздник станет двойным, ведь брат Сабины сделал предложение своей возлюбленной. Во время традиционного бросания букета Сабина развернулась и подошла к девушке, вручив ей его, парень же уже поджидал момент, стоя на колене.
Однако Сабина заявила, что не могла оставить своих подруг без возможности словить заветный "приз" и ей вынесли еще один "букет невесты". Отметим, что его словила еще одна известная блогер - Ксюша Манекен , которая встречается с родным братом Андрея Трушковского - Тимуром.
Публикация от Ксюша Манекен (@maneken007)
Публикация от Andrey Trushkovskiy (@trushkovskiy)
Смотрите также, как пара поженилась во время извержения вулкана.
по теме
Леся Никитюк дебютировала в роли певицы песней о ямах на дорогах
Песня станет саундтреком к ее авторской телепрограмме
Украинец стал лучшим свадебным фотографом в мире
Результаты конкурса представлены на сайте Prowed Aworde
Какие знаки зодиака встретят любовь в марте
Совсем скоро наступит весна - время, когда все расцветает, а люди в этот период будто оживают
Холостяк 2020: кто стал главным героем
34-летний пилот, владелец летной школы в США Макс Михайлюк стал главным "Холостяком" 2020 года
Две девушки одновременно вышли замуж за одного парня (фото)
Американцы устроили свадебную церемонию, в ходе которой две невесты вышли замуж за одного мужчину