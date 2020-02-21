В среду, 20 февраля прошла свадьба известных украинских блогеров Сабины Мусиной и Андрея Трушковского. Радостной новостью блогеры поделились на своих страницах в Instagram.

"20.02.2020 в 20:20 дали клятву любить друг друга, до тех пор пока мы не убьем друг друга", - написала Сабина под трогательным видео с церемонии.

Событие прошло в кругу самых близких людей пары. Молодожены расписались в самом центре столицы, в сервисном центре "Готово".

Под милым видео Сабины и постом Андрея с лаконичной подписью: "Люблю" в Instagram их с самого утра поздравляют подписчики.

Отметим, что во время свадьбы произошел неожиданный "сюрприз". Этот праздник станет двойным, ведь брат Сабины сделал предложение своей возлюбленной. Во время традиционного бросания букета Сабина развернулась и подошла к девушке, вручив ей его, парень же уже поджидал момент, стоя на колене.

Однако Сабина заявила, что не могла оставить своих подруг без возможности словить заветный "приз" и ей вынесли еще один "букет невесты". Отметим, что его словила еще одна известная блогер - Ксюша Манекен , которая встречается с родным братом Андрея Трушковского - Тимуром.

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