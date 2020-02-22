Новий податок за перекази на картки: правда чи фейк? [ Редактировать ]
Поки опозиція намагається зменшити видатки бюджету, скоротивши зарплату чиновникам, деякі медіа вже повідомили про плани уряду запровадити новий податок - на перекази. Начебто, аби перекинути гроші з однієї банківської картки на іншу, треба буде заплатити майже двадцять відсотків податку.
Чи справді з'явиться такий збір? - з'ясовував Геннадій Вівденко.
Про чутки щодо оподаткування карткових операцій між громадянами повідомила низка українських ЗМІ. Там усерйоз обговорюють встановлення податку на перекази на рівні 19,5 відсотків - це базовий податок на прибутки фізичних осіб у 18 відсотків плюс 1,5% військового збору. Втім, у Державній податковій адміністрації це заперечили:
"Днями в мережі інтернет розповсюджувалися інформація про введення нового податку на банківські перекази з картки на картку. Хочу усіх заспокоїти - це не правда і не відповідає дійсності. Жодного нового податку не вводиться. Державна податкова служба не має доступу до персональних рахунків громадян у банках і не може відслідковувати рух коштів по ваших картках", - заявив Сергій Верланов, голова Державної податкової служби України.
У фінансових колах припускають, що подібні питання могли обговорюватися в уряді. Є потреба у наповненні держбюджету - там серйозний дефіцит. Проте, радше новації готуються зовсім не для пересічних громадян.
"Нет дыма без огня, наверняка это обсуждается. С другой стороны, я бы не стал паниковать: тот формат, что вынесен в медиапространство - он не логичен. "Я вам вернул на карточку", - почему я должен платить налог? Масса вариантов, где применение такого налога алогично и, по сути - не законно", - зазначив Ерік Найман, інвестиційний банкір.
Вірогідно, йдеться про підготовку нового програмного забезпечення, яке відслідковуватиме платежі між фізособами-підприємцями. Це так зване "розширення податкової бази". Операції малого бізнесу в багатьох випадках відбуваються між картковими рахунками. І нерідко - повз фіскальні органи. На звичайні ж перекази (не з метою отримання кимось доходів) оподаткування не можуть застосувати.
"Ви пояснюєте: я родичу відправив, родич - без проблем. Але якщо ви продали навіть "беушний" смартфон - треба платити. Такий закон", - наголосив Олександр Охріменко, фінансовий аналітик.
До того ж, експерти пророкують: якщо навіть гіпотетично ці та подібні податкові новації таки запровадять - це спричинить перехід взаєморозрахунків між громадянами суто у готівку.
Експерти вже відреагували на інформацію про можливий збір. Зокрема, - за словами екс-нардепа Тетяни Острікової, - у фіскалів немає юридичної бази для запровадження такого податку.
Тетяна Острікова, народний депутат України VIII скликання:
"Дана інформація не відповідає дійсності. Справді, було ухвалено парламентом законопроект,який передбачає, що банківська таємниця дещо привідкривається для певного переліку органів. Які це органи? Це органи прокуратури, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, поліції.
Тобто, це перелік правоохоронних органів, які сьогодні діють в Україні. Як видно, Державної податкової служби серед цих органів немає. Тобто, податкова не буде бачити в режимі онлайн - чи, наприклад, направивши запит до вашого банку, вона не буде отримувати про те - хто і скільки перерахував коштів на рахунок фізичної особи. Відповідно, для того щоб нарахувати такий податок або провести перевірку, безумовно, треба мати доступ до цієї інформації".
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