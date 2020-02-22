Поки опозиція намагається зменшити видатки бюджету, скоротивши зарплату чиновникам, деякі медіа вже повідомили про плани уряду запровадити новий податок - на перекази. Начебто, аби перекинути гроші з однієї банківської картки на іншу, треба буде заплатити майже двадцять відсотків податку.

Чи справді з'явиться такий збір? - з'ясовував Геннадій Вівденко.

Про чутки щодо оподаткування карткових операцій між громадянами повідомила низка українських ЗМІ. Там усерйоз обговорюють встановлення податку на перекази на рівні 19,5 відсотків - це базовий податок на прибутки фізичних осіб у 18 відсотків плюс 1,5% військового збору. Втім, у Державній податковій адміністрації це заперечили:

"Днями в мережі інтернет розповсюджувалися інформація про введення нового податку на банківські перекази з картки на картку. Хочу усіх заспокоїти - це не правда і не відповідає дійсності. Жодного нового податку не вводиться. Державна податкова служба не має доступу до персональних рахунків громадян у банках і не може відслідковувати рух коштів по ваших картках", - заявив Сергій Верланов, голова Державної податкової служби України.

У фінансових колах припускають, що подібні питання могли обговорюватися в уряді. Є потреба у наповненні держбюджету - там серйозний дефіцит. Проте, радше новації готуються зовсім не для пересічних громадян.

"Нет дыма без огня, наверняка это обсуждается. С другой стороны, я бы не стал паниковать: тот формат, что вынесен в медиапространство - он не логичен. "Я вам вернул на карточку", - почему я должен платить налог? Масса вариантов, где применение такого налога алогично и, по сути - не законно", - зазначив Ерік Найман, інвестиційний банкір.

Вірогідно, йдеться про підготовку нового програмного забезпечення, яке відслідковуватиме платежі між фізособами-підприємцями. Це так зване "розширення податкової бази". Операції малого бізнесу в багатьох випадках відбуваються між картковими рахунками. І нерідко - повз фіскальні органи. На звичайні ж перекази (не з метою отримання кимось доходів) оподаткування не можуть застосувати.

"Ви пояснюєте: я родичу відправив, родич - без проблем. Але якщо ви продали навіть "беушний" смартфон - треба платити. Такий закон", - наголосив Олександр Охріменко, фінансовий аналітик.

До того ж, експерти пророкують: якщо навіть гіпотетично ці та подібні податкові новації таки запровадять - це спричинить перехід взаєморозрахунків між громадянами суто у готівку.

Експерти вже відреагували на інформацію про можливий збір. Зокрема, - за словами екс-нардепа Тетяни Острікової, - у фіскалів немає юридичної бази для запровадження такого податку.

Тетяна Острікова, народний депутат України VIII скликання: