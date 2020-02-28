Експерти пояснили промисловий спад в Україні [ Редактировать ]
Ну і ніби загрози коронавірусу з усіма його наслідками було недостатньо - в Україні продовжується ще й промисловий спад. А це - втрата робочих місць і бюджетних надходжень.
Значні проблеми з нашою промисловістю поновилися ще минулої зими. Однак, у березні та квітні 2019 року - виробництво все ж почало поволі зростати. У травні - відновилося падіння. І відтоді промисловість іде у мінус! На п'ять, сім і навіть вісім відсотків униз - щомісяця.
Статистичні новини можуть здаватися дещо віддаленими від реального життя. Однак це безпосередньо стосується сотень тисяч українців, які працюють на підприємствах, та кожного, хто залежить від виплат із держбюджету. Бо якщо промисловість - у мінусі, то й бюджет втрачає десятки мільярдів.
У чому ж причина? Урядовці пояснюють, що цей рік невдалий, передусім для нашої металургії та частини сировинного експорту. Ціни на залізну руду і метал менші, ніж очікувалося. Також внесок в економічні негаразди зробила й тепла зима. Що вищі температури, то менше використання газу, електрики та вугілля.
На додачу ще й Китай, який оголосив загальнонаціональний карантин і майже зупинив обробку товарів у портах - спричинив падіння обсягів глобальної торгівлі та зниження цін. Тож, не буде перебільшенням сказати, що ми з вами... на порозі великих економічних потрясінь.
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