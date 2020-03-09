Дело МН-17: в МИД назвали состав украинской делегации [ Редактировать ]
В понедельник, 9 марта, украинская делегация прибыла в Нидерланды, где пройдет судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в катастрофе рейса МН17. Об этом рассказала заместитель директора департамента Министерства иностранных дел по международному праву, участница украинской делегации Оксана Золотарева, передает "Громадське".
Так, делегация Украины состоит из представителей Офиса генпрокурора (заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова), заместителя главы Службы безопасности, посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова и непосредственно Оксаны Золотаревой.
"По одному из обвиняемых, который является гражданином Украины, г-у Харченко, мы знаем, что его сейчас нет на территории, подконтрольной Украины. Если бы он был на территории, подконтрольной Украины, и мы бы знали, где именно он, он бы уже был в наручниках и сидел бы в суде ", - сказала Золотарева.
Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.
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