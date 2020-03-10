Во вторник, 10 марта, в киевском зоопарке медведи проснулись после зимнего сна. Об этом сообщает пресс-служба столичного зоопарка на своей странице в Instagram.

"Весенняя погода радует жителей "Киевзоо" теплом и яркими цветами! Особенно этому радуются наши мишки! Они уже проснулись от зимнего сна и вышли на прогулку! Приходите в "Киевзоо" и взгляните на этих милых шалунов!" - говорится в сообщении.

Отметим, что в середине января в харьковском зоопарке в спячку легли 6 бурых и 3 гималайских медведей. Это на месяц позже из-за аномально теплой зимы.

Ранее мы писали о том, что медведица станцевала зажигательное диско.